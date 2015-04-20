Траса Маріуполь-Запоріжжя після багаторічного ямкового ремонту стала непроїзною (відео)

Вся дорога в таких ямах, які неможливо об'їхати, а щоб подолати відстань від Маріуполя до Запоріжжя цією дорогою, потрібно витратити мінімум 5 годин часу замість 3 годин при нормальній їзді, при цьому дуже високий ризик пошкодити автомобіль, пише 0629.

"Я житель міста Маріуполя і нещодавно довелося побувати в Запоріжжі. Частину поїздки зняли на відео. Хотілося б уточнити, коли все-таки траса між містами-півмільйонниками матиме вигляд хоча б дороги, я вже не кажу про вигляд траси або взагалі, як з області фантастики, автобану? - написав маріуполець. - Хотілося б мати інформацію про акциз на паливо, зібрані з якого кошти повинні були йти на підтримку інфраструктури (доріг)", - написав у редакцію видання маріуполець.

Читайте такожНа фінансування українських доріг потрібно мінімум 850 мільярдів - експертЯк повідомили виданню в службі автодоріг у Запорізькій області, на цій трасі буде проводитися тільки ямковий ремонт. Його тут роблять щороку. А ось капітального ремонту траса не бачила з 2008 року, коли відновлювалася ділянка біля населеного пункту Осипенко.

При цьому коли капітально ремонтували іншу частину траси, у службі автодоріг навіть не пам'ятають, але зазначають, що щорічно направляють запит про ремонт в «Укравтодор», де їм відмовляють у фінансуванні.

Через жахливий стану дороги по ній перестали їздити навіть рейсові автобуси. Тепер дорогу з Маріуполя в Запоріжжі водії долають через Бердянськ.

Протяжність автомобільної дороги Т-08-03 Запоріжжя - Маріуполь по Запорізькій області становить 167,6 км.