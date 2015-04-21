У Києві знайшли пророчу антиросійську пісню "Ляпіса Трубецького"
13:03, 21 квітня 2015Суспільство
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У Києві знайшли пісню гурту "Ляпiс Трубецькой", яка була написана ще 5 років тому. В ній музиканти передбачали агресію Росії.
Пiсня "Империя добра" була написана у 2010 році / УНИАН
Пiсня під назвою "Империя добра" була написана у 2010 році і повинна була увійти в альбом "Веселые картинки", повідомляє 24tv.ua.
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Однак, композиція не вписувалася в концепцію платівки, з якої Сергій Міхалок постарався прибрати відлуння "агітпопу", присутнього в попередніх альбомах однойменної трилогії "Агитпоп".
У пісні Росія іронічно називається "імперією добра", яка пускає "ракети заради миру", "бомби заради любові", а також не збирається більше "з Брюсселем миритися".
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