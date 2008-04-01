У Києві відкриється 30 додаткових залізничних кас

До початку літніх пасажирських перевезень 2008 року «Укрзалізниця» підготує 6 тис. 148 пасажирських вагонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, до 25 травня всі пасажирські вагони пройдуть комісійний огляд санітарно-технічного стану і будуть готові для перевезення пасажирів. У разі підвищення попиту на перевезення на певних напрямах відомство залучатиме додаткові вагони. Для забезпечення перевезень організованих груп дітей до місць відпочинку в період літніх канікул залізницями України сформовано склади дитячих потягів (загалом понад 120 вагонів).

Протягом року в умовах вагоноремонтних заводів і депо заплановано здійснити капітально-відновлювальний ремонт з модернізацією 239 пасажирських вагонів, з них 47 вагонів, обладнаних системою кондиціонування повітря.

Також залізниці нині приділяють велику увагу підготовці вокзалів до роботи в літній період. Зокрема, на вокзалах буде оновлено візуальну інформацію з урахуванням нового графіка руху потягів, що набирає чинності 25 травня 2008 року. На інформаційних табло вокзалів буде забезпечено відображення інформації про наявність вільних місць у пасажирських потягах на поточну добу. Для зручності пасажирів на період літніх перевезень на вокзалах буде відкрито 49 нових торгових об`єктів.

Крім того, для забезпечення підвищеного пасажиропотоку «Укрзалізниця» планує відкрити 178 додаткових квиткових кас для оформлення проїзних документів в дальньому та приміському сполученні. Тільки в Києві, в Українському центрі з обслуговування пасажирів на залізничному транспорті на бульварі Т.Шевченка, запрацює 30 додаткових кас. Крім традиційних залізничних кас, влітку на Кримському півострові продовжать свою роботу 7 пересувних кас.