Суд визнав незаконним проголошення Севастополя ”територією без НАТО”

Господарський суд Севастополя визнав незаконним рішення Севастопольської міської ради про проголошення міста „територією без НАТО” і зобов`язав міськраду скасувати своє рішення з невідкладним опублікуванням його в газеті „Севастопольские известия”.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив позовну заяву прокурора міста. Раніше прокурор надсилав міськраді відповідний протест, але депутати відхили його.

Суд вирішив повністю задовольнити адміністративний позов і визнав незаконним рішення Севастопольської міської ради №3678 від 29 січня 2008 року „Про проголошення території міста Севастополя „територією без НАТО”. Крім того, суд постановив скасувати зазначене рішення Севастопольської міської ради.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Севастопольського апеляційного господарського суду через суд першої інстанції.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Севастопольська міська рада оголосила місто „територією без НАТО”. В ухваленому рішенні зазначалося, що проголошення міста „територією без НАТО” означає, що міськрада виступає „проти присутності у нашому регіоні військ НАТО, інструкторів, інспекторів та інших представників НАТО”. Крім того, депутати міськради не дають „згоди на використання міської інфраструктури для розміщення і забезпечення військових підрозділів НАТО”.

Міськрада тоді звернулася до Президента і Верховної Ради України „з вимогою припинити втягування України в НАТО”.