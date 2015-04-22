Бойовики до 9 травня хочуть поповнити свої ряди особисто "амністованими" злочинцями - Лисенко

13:48, 22 квітня 2015
Суспільство
227 0

До 9 травня ватажки бойовиків «ДНР» планують оголосити амністію для засуджених, які відбувають покарання на окупованій території.

REUTERS

Бойовики поповнюють свої лави за рахунок злочинців і планують до 9 травня оголосити амністію для засуджених на окупованій території Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожПутін не зупиниться, поки не отримає всю Україну - екс-глава МЗС Чехії

«Бойовики за рахунок злочинців поповнюють свої лави. За оперативною інформацією, до 9 травня ватажки бандформувань «ДНР» планують оголосити амністію для засуджених, що відбувають покарання на окупованій території. Ця акція проводиться з метою залучення нових членів до незаконних збройних формувань», - наголосив Лисенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter