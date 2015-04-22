Бойовики до 9 травня хочуть поповнити свої ряди особисто "амністованими" злочинцями - Лисенко

Бойовики поповнюють свої лави за рахунок злочинців і планують до 9 травня оголосити амністію для засуджених на окупованій території Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Бойовики за рахунок злочинців поповнюють свої лави. За оперативною інформацією, до 9 травня ватажки бандформувань «ДНР» планують оголосити амністію для засуджених, що відбувають покарання на окупованій території. Ця акція проводиться з метою залучення нових членів до незаконних збройних формувань», - наголосив Лисенко.