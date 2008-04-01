Ющенко доручив Тимошенко забезпечити виконання Цільового плану Україна-НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України забезпечити виконання заходів Цільового плану Україна – НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна – НАТО.

Про це йдеться в указі глави держави „Про Цільовий план Україна – НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна – НАТО”, опублікованому на сайті Президента.

В указі наголошується, що документ підписаний з метою дальшої реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, виконання схваленого під час засідання Комісії Україна – НАТО 22 листопада 2002 року Плану дій Україна – НАТО, а також зобов`язань України як держави – учасниці Програми «Партнерство заради миру» і пріоритетних завдань у рамках Інтенсифікованого діалогу між Україною та НАТО з питань членства та відповідних реформ, започаткованого на Вільнюському засіданні Комісії Україна – НАТО 21 квітня 2005 року.

Президент також доручив центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання заходів Цільового плану, подавати щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції України та Міністерству закордонних справ звіти про стан виконання Цільового плану.

Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції України та Міністерству закордонних справ України належить забезпечити узагальнення зазначених звітів і подавати їх до Кабінету міністрів для дальшого інформування Президента України.

Відповідно до указу, Державний комітет телебачення та радіомовлення України, Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Міністерство закордонних справ України, та інші центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання передбачених Цільовим планом заходів, за участю органів місцевого самоврядування мають забезпечити регулярне інформування громадськості про хід та результати виконання заходів співробітництва України з НАТО.

Міжвідомчій комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО та Уповноваженому України з питань євроатлантичної інтеграції доручено забезпечувати належну координацію заходів Цільового плану.