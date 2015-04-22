У центрі Києва протестують понад тисячу шахтарів (фоторепортаж)

В акції протесту біля адміністративних будівель у центрі Києва беруть участь понад тисячу шахтарів.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

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“За нашими оцінками, шахтарів приїхало трохи більше тисячі. Наразі грубих порушень громадського порядку не зафіксовано. Міліція нікого не затримувала”, - зазначили в ГУМВС України в місті Києві.