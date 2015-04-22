Півтисячі шахтарів оминули перший кордон охорони і підійшли ближче до АП

Як передає кореспондент УНІАН, один із протестуючих закликав інших шахтарів сформувати групу з представників кожного регіону України для проведення переговорів з Адміністрацією президента та урядом.

Співробітники правоохоронних органів не чинять опору. Біля паркану перед АП вишикувався кордон з бійців Національної гвардії та міліції.

Частина протестувальників після оголошення пропозицій про формування групи почала розходитись. Інші залишаються на своїх місцях.

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Водночас, з боку Майдану незалежності по вулиці Інститутській спостерігається активний рух людей. При цьому на Банковій декілька активістів закликали шахтарів заблокувати о 16:00 проїжджу частину вулиці Хрещатик.

Також, шахтарі заявляють, що планують сьогодні провести мітинг біля Верховної Ради України.

Шахтарі зібралися на мітинг під АП з вимогою повного погашення заборгованості по заробітній платі та спрямування коштів на підтримку і розвиток вугільної промисловості України.