Півтисячі шахтарів оминули перший кордон охорони і підійшли ближче до АП
Понад 500 шахтарів пройшли повз першого кордону охорони на вулиці Банковій у Києві та наблизились впритул до будівлі Адміністрації президента України з вимогою повернути борги по зарплаті.
Як передає кореспондент УНІАН, один із протестуючих закликав інших шахтарів сформувати групу з представників кожного регіону України для проведення переговорів з Адміністрацією президента та урядом.
Співробітники правоохоронних органів не чинять опору. Біля паркану перед АП вишикувався кордон з бійців Національної гвардії та міліції.
Частина протестувальників після оголошення пропозицій про формування групи почала розходитись. Інші залишаються на своїх місцях.
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Водночас, з боку Майдану незалежності по вулиці Інститутській спостерігається активний рух людей. При цьому на Банковій декілька активістів закликали шахтарів заблокувати о 16:00 проїжджу частину вулиці Хрещатик.
Також, шахтарі заявляють, що планують сьогодні провести мітинг біля Верховної Ради України.
Шахтарі зібралися на мітинг під АП з вимогою повного погашення заборгованості по заробітній платі та спрямування коштів на підтримку і розвиток вугільної промисловості України.