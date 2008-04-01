Фінансова розвідка США шукає автора підробних супердоларів у Кореї

США продовжують розслідування справи щодо підробки американських 100-доларових банкнот у КНДР. Про це повідомив заступник міністра Міністерства фінансів США з питань тероризму і фінансової розвідки Стюарт Леві, передає Associated Press.

Він заявив, що вкотре виявлені т.зв. "супербанкноти", високоякісні підробки, вироблені в Північній Кореї.

С.Леві зазначив, що обмеження, накладені Сполученими Штатами на ряд організацій, пов`язаних з КНДР, призвели до того, що ця країна виявилась "у віртуальній ізоляції від світової фінансової системи".

США і раніше неодноразово звинувачували Північну Корею в підробці американської валюти, легалізації незаконно здобутих коштів і іншій нелегальній діяльності, проте Пхеньян ці звинувачення відкидає.