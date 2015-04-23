В СБУ розповіли, скільки коштує викупити солдата з полону бойовиків

Про це заявив начальник головного слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк, повідомляє 112.ua з посиланням прес-служба СБУ.

"Ціни називають різні: від 2 тисяч гривень до 10 тисяч доларів", - сказав він, відповідаючи на запитання, який викуп у середньому вимагають за бійця.

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За його словами, все залежить від так званого статусу.

"Україна - велика країна, але коли мова йде про життя і смерть, можна довідатися все. Наприклад, у кого в сім'ї, які доходи, які родичі. Один "козак" тримав 5 хлопців. Як вони розповідали, просив 2 тисячі за п'ятьох. Для бізнесмена середньої руки - невеликі гроші. Буває, що просять за "відомого" бійця 50 тисяч доларів. А деякі хочуть 700 гривень. Але щоб їм ці гроші обов'язково на карту перерахувати. Серед них багато шахраїв", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня президент України Петро Порошенко повідомив про понад 400 полонених, яких утримують бойовики.