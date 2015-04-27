Савченко третій день повністю відмовляється від їжі
Українська льотчиця Надія Савченко, яку незаконно утримують в російському СІЗО за звинуваченням у причетності до вбивства журналістів, останні дні повністю відмовляється від їжі.
Про це повідомляє Федеральна служба виконання покарань, передає Бі-бі-сі. "Останні три дні Надія Савченко відмовлялася від їжі, у зв'язку з чим сьогодні буде проведено лікарський консиліум", - сказала представник відомства Христина Білоусова.
Читайте такожМЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з висунутим Савченко обвинуваченням
Раніше голова Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов повідомив журналістам, що Надія Савченко відновила голодування і, можливо, буде відправлена в лікарню у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.
"Вона голодує, рівень цукру в крові низький і інші аналізи вселяють побоювання, тому зараз ми з нею говорили про можливість її переміщення в лікарню", - сказав Михайло Федотов.
Як повідомляв УНІАН, 24 квітня слідчий комітет Росії висунув Надії Савченко звинувачення в остаточній редакції.