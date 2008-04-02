Затулін про НАТО, форсовану українізацію та грубе порушення статті 6-ї

Перший заступник голови комітету Державної думи РФ у справах Співдружності Незалежних Держав і по зв`язках із співвітчизниками Костянтин ЗАТУЛІН вважає, що подача Україною заявки на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО грубо порушує Договір про дружбу і співпрацю між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЗАТУЛІН заявив пыд час круглого столу в режимі відеомоста Москва-Київ-Вашингтон на тему: «Розширення НАТО: загроза для Росії?».

«Вступ України до НАТО і подача заявки на ПДЧ - це грубе порушення статті 6 Договору про дружбу і співпрацю», - сказав К.ЗАТУЛІН, зазначивши, що якщо договір грубо порушується, то неминуче в Росії посилюються голоси тих, хто говорить, що треба з цього договору виходити. Він виступає проти того, щоб такими діями як вступ України в НАТО руйнувалися принципи дружби, співпраці, партнерства двох країн.

На його думку, розширення НАТО робиться для того, щоб просунутися ближче в східному напрямку.

К.ЗАТУЛІН також вважає, що розгляд в НАТО питання про можливе приєднання Грузії і України до ПДЧ робиться, виходячи з бажання «допомогти сьогоднішнім режимам в Грузії і Україні, які не дуже добре справляються зі своїми обов`язками». На його думку, Україна весь час знаходиться в політичному розколі. «Напевно, ті, хто хотів би стати політичними довгожителями, і сьогодні виступають за членство України в НАТО, сподіваються, що під натовською парасолькою простіше буде справитися з політичними опонентами, зокрема з російськомовним Сходом і Півднем України, які сьогодні зазнають витонченої і форсованої українізації і дерусифікації», - сказав він.

К.ЗАТУЛІН також вважає, що керівництво Грузії за допомогою НАТО хоче повернути Південну Осетію та Абхазію. «Ми б дуже не хотіли, щоб будь-яка машина – демократична чи тоталітарна – виявилася нашим сусідом, причому в тих історичних областях, які були частиною спільного простору, і де ми ніколи не готувалися в мирний час до будівництва якихось оборонних рубежів», - додав він.