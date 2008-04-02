Ринат Ахметов подав податкову декларацію

Сукупний дохід народного депутата України Ріната АХМЕТОВА в 2007 році становив 101 млн. 070 тис. 457,21 грн. Про це УНІАН повідомила прес-секретар депутата.

Згідно з декларацією про доходи, поданою Р.АХМЕТОВИМ до податкових органів, сукупний дохід Р.АХМЕТОВА в 2007 році становив 101 млн. 070 тис. 457,21 грн., зокрема: доходи від відчуження цінних паперів і корпоративних прав становили 99 млн. 231 тис. 370,60 грн., подарунки - 1 млн. 671 тис. 533,76 грн., зарплата 167 тис. 552,85 грн.

Також повідомляється, що зарплата Р.АХМЕТОВА за 2007 рік була в повному обсязі перерахована на благодійні цілі.

За інформацією прес-секретаря, Р.АХМЕТОВ володіє двома квартирами загальною площею 1.242,1 кв. м і гаражем загальною площею 60,8 кв. м.

Довідка УНІАН. Згідно з декларацією, поданою до податкових органів Р.АХМЕТОВИМ у 2006 році, його доходи, одержані за основним місцем роботи, становили 1 млн. 515 тис. 081,85 грн. З цієї суми утримано податків – 196 тис. 550,73 грн. Доходи, одержані Р.АХМЕТОВИМ не за місцем основної роботи в 2006 році, становили 856 млн. 797 тис. 707,48 грн. З цієї суми утримано податків – 98 млн. 914 тис. 538 грн.