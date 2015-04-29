Завтра на Україну налетять грози, а температура різко впаде на 10 градусів

На сході і в південній частині південний вітер принесе ще теплу погоду, до 19-24 градусів тепла. Вночі очікується 8-15 градусів тепла. У більшості областей України місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, повідомляє «Оpogode».

У західній частині переважно без опадів, лише вночі місцями очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі 2-8 градусів тепла, в Карпатах можливі заморозки 0-3 градуси, вдень 12-17 градусів тепла.

У північних областях вночі місцями очікуються дощі з грозами, вдень - без істотних опадів. Температура повітря вночі 6-11 градусів тепла, вдень 10-16 градусів тепла.

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У центральній частині пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень - лише на Дніпропетровщині. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 12-18 градусів тепла у Дніпропетровській області 18-23 градуси тепла.

У східних областях пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-24 градуси тепла.

У південній частині очікуються короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 градусів тепла, на узбережжі 15-22 градуси тепла.

У Києві вночі місцями очікуються грозові дощі, вдень буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, вдень 15-17 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується східний, на заході перехід на південно-східний, 5-12 м/с.