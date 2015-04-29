Завтра на Україну налетять грози, а температура різко впаде на 10 градусів
У четвер, 30 квітня, в Україні очікується похолодання, яке знизить температуру повітря до 10-17 градусів тепла.
На сході і в південній частині південний вітер принесе ще теплу погоду, до 19-24 градусів тепла. Вночі очікується 8-15 градусів тепла. У більшості областей України місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, повідомляє «Оpogode».
У західній частині переважно без опадів, лише вночі місцями очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі 2-8 градусів тепла, в Карпатах можливі заморозки 0-3 градуси, вдень 12-17 градусів тепла.
У північних областях вночі місцями очікуються дощі з грозами, вдень - без істотних опадів. Температура повітря вночі 6-11 градусів тепла, вдень 10-16 градусів тепла.
Читайте такожНа "травневі" синоптики обіцяють українцям зливи з грозами і похолодання до +8
У центральній частині пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень - лише на Дніпропетровщині. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 12-18 градусів тепла у Дніпропетровській області 18-23 градуси тепла.
У східних областях пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 18-24 градуси тепла.
У південній частині очікуються короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 градусів тепла, на узбережжі 15-22 градуси тепла.
У Києві вночі місцями очікуються грозові дощі, вдень буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, вдень 15-17 градусів тепла.
Вітер в Україні очікується східний, на заході перехід на південно-східний, 5-12 м/с.