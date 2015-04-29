Міліція порушила кримінальну справу за фактом сходження з рейок потягу під Харковом

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом сходження з рейок одного з вагонів швидкісного електропоїзда категорії "Інтерсіті+" №721 виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem Харків – Дарниця (Київ), що сталося поблизу Харкова під час прямування до столиці ввечері 28 квітня.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту)", - зазначається у повідомленні прес-служби УМВС України на Південній залізниці.

Згідно з повідомленням, виїхавши на місце події, працівники міліції встановили, що з рейок зійшла колісна пара одного з вагонів поїзда на стрілці перед в'їздом на станцію Люботин (Харківська обл.).

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"За словами залізничників, причиною могла стати помилка диспетчера станції, яка несподівано перевела стрілку з першої колії на другу", - зазначається у повідомленні.

За даними «Укрзалізниці», увечері 28 квітня один із вагонів швидкісного поїзда Hyundai поблизу Харкова на шляху прямування до столиці зійшов з рейок. Для транспортування пасажирів був задіяний поїзд з локомотивною тягою, люди були доставлені до Києва із запізненням майже на п'ять годин. Жертв і постраждалих не було.

Однією з версій події, яку розглядають фахівці «Укрзалізниці», може бути незаконне втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, також розглядаються інші версії.

Як повідомляв УНІАН, після виходу на маршрути з травня 2012 року корейські поїзди ламалися один за одним і простоювали годинами, пік поломок припав на зиму 2012-2013 рр.

За даними ЗМІ, Європейський банк реконструкції та розвитку назвав запуск «Укрзалізницею» швидкісних поїздів виробництва Hyundai Rotem, які поспіхом закуповували під чемпіонат Європи з футболу Євро-2012, провалом 2012 року.

В лютому 2014 року всі десять поїздів Hyundai були зняті з експлуатації у зв'язку з виявленням технічної несправності, зокрема, в несучій конструкції кузова поїздів були виявлені тріщини. «Укрзалізниця» повернула поїзди на маршрути протягом 3-4 місяців після усунення поломок.

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, сполучивши Київ із Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.