Американські десантники вчать українських роботі з медіа і соцмережами

Українські та американські бійці вже тиждень тренуються на Яворівському полігоні. Американці високо оцінюють військовий досвід українських бійців, які побували у зоні бойових дій на Донбасі. Основна увага під час навчань зосереджується на індивідуальній підготовці, пише Радіо Свобода.

Також американські військовослужбовці навчають українських роботі з медіа та соцмережами.

"Кожна місія, яку ми виконуємо, знову ж таки проводиться відповідна підготовка у сфері зв’язків з громадськістю і це включає не лише співпрацю з медіа, але і яку інформацію можна викладати в соціальних мережах. Ми їм не забороняємо це робити, але просимо добре подумати, що вони викладають і що хочуть донести до тих, хто це читатиме", – розповів Кайл Рід, командир 173-ї аеромобільної бригади США.

Читайте такожУкраїна проведе п'ять міжнародних військових навчань у 2015 роціВ американській армії за роботу з медіа відповідає прес-офіцер, але командир підрозділу зобов’язаний надавати інформацію журналістам. Солдатам дозволено спілкуватись з медійниками, якщо запитання не у їхній компетенції, то вони це пояснюють. Зазвичай, американські військовослужбовці відкриті у спілкуванні, на відміну від українських, які потребують погодження з боку керівництва. І український офіцер, зазвичай, боїться розмовляти з журналістом, якщо дозвіл не дав старший по званню, пише видання.

У червні завершиться перший етап підготовки і на полігон прибуде наступна група нацгвардійців.