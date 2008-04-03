У Києві за парковку можна платити через мобільник

У Києві за послугу паркування автомобіля в центрі міста тепер можна сплатити за допомогою мобільного телефону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, учора на 22-х паркувальних майданчиках 1-ї територіальної зони паркування столиці стартував проект «Мобільне паркування». Це новий інноваційний проект для киян, який дозволяє здійснювати розрахунки за послуги паркування автомобілів за допомогою мобільного телефону.

Подібні системи працюють у більшості країн Європейського Союзу, зокрема Норвегії, Австрії, Фінляндії, Швеції, Данії, Великобританії, Естонії та інших країнах.

Водій, придбавши спеціальну скретч-картку та відправивши SMS-повідомлення на номер 516, здійснює відкриття (поповнення) паркувального рахунку.

Перед початком паркування водій за допомогою мобільного телефону надсилає SMS-повідомлення на номер 516, в якому вказує номер паркувального майданчика та номер свого автомобілю.

Для закінчення паркування водій за допомогою мобільного телефону надсилає SMS-повідомлення з літерою С або телефонує на номер 516.

Скретч-картки для мобільного паркування розповсюджує комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» через мережі автозаправних станцій «Лукойл-Україна», «Кло», мережі кіосків «Союздрук», «Укрпошти» та ТМ «Варіант», а також в касах Київського метрополітену. Номер паркувального майданчика наведений у табличці до дорожнього знаку паркування.

Перший заступник голови КМДА Денис БАСС зазначив, що «раніше, коли організацією паркування займалися райони, зі сплати за послуги паркування місто отримувало 150 тис. грн. щомісяця. Тепер же, після впровадження безготівкової оплати за послуги паркування, з тих паркувальних майданчиків, якими опікується КП «Київтранспарксервіс», сума надходжень до місцевого бюджету зросла в 10 разів і становить 1,5 млн. грн.».