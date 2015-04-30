На поліграфкомбінаті "Україна" пояснили затримки у виготовленні біометричних паспортів

Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» зробило офіційну заяву у зв'язку з інформацією Державної міграційної служби України про затримки в оформленні біометричних паспортів.

Представники підприємства наголошують, що всі бланки, замовлені ДМС України будуть персоналізовані без затримки. Водночас уточнюється, що існують проблеми іншого характеру у співпраці поліграфкомбінату з ДМС.

"У зв’язку із заявою Державної міграційної служби України щодо затримки в оформленні закордонних паспортів внаслідок поломки лазерного обладнання державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", повідомляємо про наступне.

Відповідно до існуючого регламенту взаємодії між Поліграфкомбінатом "Україна" та ДМС України, ДМС України було повідомлено про тимчасовий вихід з ладу однієї із автоматизованих ліній лазерного гравіювання. Поліграфкомбінат "Україна" продовжує виготовляти паспортні документи, обмеження потужності виготовлення паспортних документів у 4-4,5 тис. документів буде існувати 2-3 дні. Тим більше, що всі бланки, замовлені ДМС України будуть персоналізовані без затримки.

В той же час, 16.03.2015 Поліграфкомбінат "Україна" направив на адресу ДМС України проект договору на поставку наступної партії паспортних документів за ціною 304,32 грн. з ПДВ за персоналізований бланк паспорту для виїзду за кордон, що містить безконтактний електронний носій та 238,32 грн. з ПДВ за персоналізований бланк паспорту для виїзду за кордон без безконтактного електронного носія. Підвищення вартості бланків документів відбулось на 16% (приблизно 40 грн.) та обумовлено об’єктивними економічними факторами, девальвацією національної валюти з початку року на 49% та введенням імпортного збору у розмірі 5% вартості матеріалів.

ДМС України не підписує договір, мотивуючи тим, що підвищення ціни на бланки паспортів спричинить "значне соціальне напруження в суспільстві". В той же час, підприємство ДМС України – ДП "Документ" з 10 березня 2015 підняло вартість своїх "консультаційних" послуг на 100,00 грн. і їх розмір складає 350,00 грн. І на ці послуги жодним чином не впливають курси валюти. При цьому, вартість адмінпослуг ДМС України, бланка та його персоналізації разом становить 348,15 грн.

Поліграфкомбінат "Україна" вважає такий підхід "державних діячів" ДМС України безпринципним. Вважаємо, що така "турбота" про громадян України є карикатурною. Не підписання ДМС України договору спрямоване на створення штучного дефіциту документів, а оприлюднення листа Поліграфкомбінату "Україна" щодо тимчасових технічних складностей є черговою спробою ДМС України звалити вину за власну бездіяльність на Поліграфкомбінат "Україна" .