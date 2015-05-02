В Одесі суд виніс перший вирок у справі побиття євромайданівців

Як повідомили у прокуратурі Одеської області, враховуючи попередню судимість, чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

"Суд встановив, що 19 лютого 2014 року біля будівлі Одеської ОДА на проспекті Шевченка відбувся масовий напад невідомих на учасників мирного протесту, які протестували проти вбивства учасників Євромайдану у Києві", - йдеться у повідомленні.

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У ході цих подій засуджений перешкоджав професійній діяльності журналіста "5 каналу". "Обвинувачений визнав свою провину у повному обсязі, а потерпілий в ході слідства не заявляв будь-яких претензій майнового характеру", - додали у прокуратурі.

Прокуратура Одеської області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч 1 ст 171 (перешкоджання професійній діяльності журналістів), ч 4 ст 296 (хуліганство) і ч 2 ст 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.