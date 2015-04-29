ГПУ створила реєстр злочинів під час Революції гідності

Про це повідомив генеральний прокурор Віктор Шокін. "Ми самі не очікували, що це буде така важка і тривала праця. Впевнений, що цей реєстр допоможе нам і інші кримінальні провадження розслідувати", - сказав Віктор Шокін.

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Він зазначив, що створений реєстр не є статичним і буде поповнюватися в процесі розслідування кримінальних проваджень.

У свою чергу заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ, начальник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк зауважив, що у реєстрі крім інформації щодо розслідування справ про злочини на Майдані, міститься зведення всіх кримінальних проваджень, які розслідуються щодо злочинів проти активістів Євромайдану злочинною організацією, яка діяла в кінці 2013 початку 2014 років. За словами Сергія Горбатюка, у реєстрі знаходиться інформація про всі кримінальні провадження, які розслідуються як ГПУ, її територіальними підрозділами, так і іншими правоохоронними органами. Сергій Горбатюк зауважив, що передбачається, що у новостворений реєстр буде вноситись інформація - де, коли, які відбуватимуться судові засідання, коли і чому вони переносяться.

Крім того, Сергій Горбатюк зазначив, що у реєстрі міститься розділ "Допомога слідству" та контакти, за якими громадяни можуть звертатися, в тому числі і на умовах анонімності.

Підсумовуючи, генеральний прокурор зазначив, що при створені реєстру була "мета головна, щоб всі ці злочини були об'єктивно розслідувані і діям тих людей чи нелюдей, які їх скоювали, була дана оцінка".