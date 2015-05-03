В зоні АТО проведуть пробіг автомобільної техніки часів Другої світової війни

У пробігу візьме участь техніка одного із воєнно-історичних клубів, а саме два мотоцикла М72, вантажівка ГАЗ-63 і позашляховик Volkswagen Kubelwagen, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Історичні автомобілі проїдуть через міста Слов’янськ (5 травня), Краматорськ (5 травня), Красноармійськ (6 травня), Зелене Поле (6 травня), Волноваха (7 травня) та Маріуполь (8-9 травня).

В ході військово-патріотичної акції відбудеться покладання квітів до могил невідомого солдата, інформування жителів Донецької та Луганської областей щодо внеску українського народу у перемогу над німецькими загарбниками, святкові музичні виступи для ветеранів – учасників війни, які проживають у зоні АТО.

Читайте такожЯценюк про Другу світову: "Ми перемогли тоді – переможемо і зараз"

У святкових заходах братимуть активну участь військовослужбовці, які виконують завдання в районі АТО.

Пробіг розпочнеться 5 травня з демонстрації техніки і муляжів зброї у селі Маяки Слов’янського району Донецької області, де в цей день проходитиме церемонія перепоховання останків 44 невідомих воїнів 12-ї та 6-ї армій, а також 3-ї і 8-ї гвардійських армій, які загинули в боях в районі міста Слов’янськ у 1941-1943 роках. Останки загиблих воїнів були виявлені асоціацією дослідників військово-історичної спадщини “Плацдарм” у 2013 році.