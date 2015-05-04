Міноборони: підготовка Іл-76 для евакуації українців завершена

Про це повідомляє прес-служба відомства. Як зазначається в повідомленні, на даний час, відповідно до вимог експлуатаційної документації після проведення заміни одного із елементів двигуна (насос-регулятор), який був доставлений за допомогою дипломатичної пошти, силами технічного персоналу літака здійснено перевірку параметрів роботи двигуна для виконання подальших польотів.

Читайте такожУкраїнців з Непалу забере чартерний літак Системи літака повністю справні. Літак готовий до виконання поставлених завдань по евакуації українських громадян на Батьківщину. Екіпаж очікує дипломатичного дозволу на виконання польоту та посадки в Катманду.

Відповідно до визначених завдань літак здійснить переліт з Катманду до Делі з послідуючим відбуттям в Україну, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. За останніми даними, кількість жертв землетрусу становить понад 7 тис. осіб, постраждалих – більш як 14,3 тис.

За даними МЗС, загальна кількість громадян України, які на момент землетрусу могли перебувати в Непалі, становить 210 осіб. До списку осіб, які бажають евакуюватися, внесено близько 100 українців. 30 квітня для евакуації українців вилетів літак Іл-76 Міноборони. Він зробив тимчасову посадку в Делі, де також з’ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України.