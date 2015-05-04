Літак для евакуації українців так і не вилетів з Індії до Непалу через несправну деталь - ЗМІ

Літак для евакуації українців із Непалу не змогли відремонтувати, бо деталь, яку прислало Міноборони з Києва, виявилася несправною.

Про це керівникам евакуаційної місії повідомив командир екіпажу Іл-76, який досі стоїть у Делі, передає кореспондент "Української правди".

Екіпаж впродовж усього дня в неділю намагався відремонтувати літак, але нічого не вдалось.

Після двох невдалих спроб запустити літак, екіпаж заявив, що не полетить до Непалу.

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Зараз із Києва організовується передача нової деталі.

Дозвіл на посадку в аеропорту Катманду український літак мав лише на темну пору доби, тож уже в понеділок дозволу на посадку немає.

Крім того, для повернення в Україну літаку слід отримати дозвіл ще й від усіх транзитних країн, над якими він пролітатиме.

Українців, які чекають на евакуацію, у понеділок мають розселити по готелях коштом МЗС.

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Українські дипломати вже пропрацьовують варіант відправки українців рейсовими літаками у напрямку Києва.

В.о. голови ДСНС Зорян Шкіряк розповів, що розглядається "і дорогий" варіант, організації окремого чартеру з Катманду в Київ.

Журналісти, які летіли з рятувальниками до Непалу, також стали заручниками ситуації.