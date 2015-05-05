У Непалі знайшли постраждалого під час землетрусу українця з переломом ноги

Станом на 11.00 у списках на повернення в Україну з Непалу перебувають 74 громадянина України та більше 10 іноземців.

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС України, від оперативної групи Департаменту консульської служби МЗС України, які працюють у Катманду, отримано інформацію про постраждалого в результаті землетрусу громадянина України, який має перелом ноги.

Постраждалого з альпіністського табору на Евересті гелікоптером було доставлено до Катманду і розміщено у місцевій лікарні. Після необхідного медичного обстеження буде визначено час та шляхи його повернення в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, За останніми даними, кількість жертв землетрусу в Непалі становить понад 7 тис. осіб, постраждалих – більш як 14,3 тис.

За даними МЗС, загальна кількість громадян України, які на момент землетрусу могли перебувати в Непалі, становить 210 осіб. До списку осіб, які бажають евакуюватися, внесено близько 100 українців.

30 квітня для евакуації українців вилетів літак Іл-76 Міноборони. Він зробив тимчасову посадку в Делі, де з’ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України.

За повідомленням Hromadske.tv, сьогодні, 5 травня, українському літаку надали дозвіл на посадку в Катманду.