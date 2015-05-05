Завтра в Україні температура вперше цього року підніметься до +27

В Україні переважатиме суха сонячна погода, лише на заході та в східній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, повідомляє «Оpogode».

У західній частині переважно без опадів, лише місцями очікуються невеликі дощі з грозами. Температура повітря вночі 8-14 градусів тепла, вдень 20-27 градусів тепла.

У північних областях - без істотних опадів. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень 17-22 градуси тепла.

У центральній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 17-23 градуси тепла.

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У східних областях опадів не очікується, лише на Луганщині окремі дощі. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 12-17, в Луганській області 10-15 градусів тепла.

У південній частині буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 17-22 градуси тепла.

У Києві переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, вдень 18-20 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південний, 3-8 м/с.