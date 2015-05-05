Телеканал Ukraine Today почав мовлення в Німеччині

"Unitymedia - це провідна кабельна мережа Німеччини. Вона присутня в 800 містах і забезпечує доступ до більш ніж 7 мільйонів домогосподарств", - йдеться в повідомленні на сайті телеканалу.

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Згідно з повідомленням, на даний момент Ukraine Today включений в основний кабельний пакет провайдера.

За даними телеканалу, зараз Ukraine Today також працює над запуском російськомовної версії, вихід якої запланований на літо цього року.

Як повідомляв УНІАН, один з найбільших українських медіа-холдингів "1+1 медіа" запустив міжнародний інформаційний телеканал Ukraine Today в тестовому режимі 11 серпня 2014 року. Мовлення телеканалу в повному обсязі було запущено 24 серпня.

На сьогоднішній день телеканал здійснює мовлення в кабельних мережах 12 країн, а також в інтернеті. Основною метою Ukraine Todayє висвітлення подій в Україні для міжнародної аудиторії.