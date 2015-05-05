Іл-76 з українцями на борту вилетів з Непалу
21:41, 05 травня 2015Суспільство
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Літак Іл-76 Міноборони, який кілька годин чекав дозволу на подачу на посадку людей в аеропорту Катманду, прийняв пасажирів на борт і вилетів в Київ.
Іл-76 з українцями на борту вилетів з Катманду / Фото УНІАН
Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій. Загалом з Непалу українським літаком вилетіло майже 100 осіб, включаючи іноземців з Грузії, Росії та інших країн.
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Ймовірно, борт змушений буде зробити технічну зупинку по дорозі в Україну в Делі або Баку для дозаправки і відпочинку екіпажу. Остаточне рішення про місце зупинки залишається за командиром літака.
Одного українця, якого раніше знайшли під завалами, заборонили перевозити непальські лікарі, він залишається в лікарні Катманду.
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