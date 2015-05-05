Іл-76 з українцями на борту вилетів з Непалу

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій. Загалом з Непалу українським літаком вилетіло майже 100 осіб, включаючи іноземців з Грузії, Росії та інших країн.

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Ймовірно, борт змушений буде зробити технічну зупинку по дорозі в Україну в Делі або Баку для дозаправки і відпочинку екіпажу. Остаточне рішення про місце зупинки залишається за командиром літака.

Одного українця, якого раніше знайшли під завалами, заборонили перевозити непальські лікарі, він залишається в лікарні Катманду.