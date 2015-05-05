Лікарі в Непалі не дозволяють транспортувати травмованого українця - МЗС

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Згідно з повідомленням, зараз травмований українець залишається в лікарні Катманду.

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Як повідомляв УНІАН, у Непалі знайшли постраждалого під час землетрусу українця з переломом ноги. Постраждалого з альпіністського табору на Евересті гелікоптером було доставлено до Катманду і розміщено у місцевій лікарні.

Станом на 15:00 у списках на повернення в Україну – 75 громадян України, 11 іноземців – громадяни Грузії, Франції, Польщі й Росії.

За даними МЗС, загальна кількість громадян України, які на момент землетрусу могли перебувати в Непалі, становить 210 осіб. До списку осіб, які бажають евакуюватися, внесено близько 100 українців.

30 квітня для евакуації українців вилетів літак Іл-76 Міноборони. Він зробив тимчасову посадку в Делі, де з’ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України.

Нагадаємо, що виліт літака з Непалу заплановано о 15 годині за місцевим часом.