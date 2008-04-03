У Донецьку противники НАТО йдуть слухати Софію Ротару на площі Леніна

16:32, 03 квітня 2008
Суспільство
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...під жовто-блакитними прапорами

У Донецьку проходить багатотисячний марш противників НАТО.

Ротару

Як передає кореспондент УНІАН, маніфестанти рухаються центральною вулицею Артема в напрямку площі Леніна, де намічене проведення мітингу.

Над рядами учасників маршу розвиваються державні прапори України, прапори Партії регіонів і СПУ.

За інформацією прес-служби Донецької обласної організації Партії регіонів, у мітингу візьмуть участь голова Донецької облради Анатолій БЛИЗНЮК і народний депутат України Валентин ЛАНДИК.

Завершиться мітинг концертом, у якому виступить Софія РОТАРУ.

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