У Донецьку противники НАТО йдуть слухати Софію Ротару на площі Леніна

...під жовто-блакитними прапорами

У Донецьку проходить багатотисячний марш противників НАТО. Як передає кореспондент УНІАН, маніфестанти рухаються центральною вулицею Артема в напрямку площі Леніна, де намічене проведення мітингу. Над рядами учасників маршу розвиваються державні прапори України, прапори Партії регіонів і СПУ. За інформацією прес-служби Донецької обласної організації Партії регіонів, у мітингу візьмуть участь голова Донецької облради Анатолій БЛИЗНЮК і народний депутат України Валентин ЛАНДИК. Завершиться мітинг концертом, у якому виступить Софія РОТАРУ.

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