У Харкові мітинг антиНАТО розважає Газманов (фото)

У Харкові за півтори години до початку ініційованої Партією регіонів антинатовської акції в центрі міста, зокрема на вулиці Сумській, утворилися кілометрові автомобільні затори.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини активісти і прихильники Партії регіонів збираються на площі Конституції, щоб колонами пройти вгору по Сумській до майдану Свободи, де зараз тривають останні приготування до мітингу-концерту.

Представник ДАІ повідомив, що під час ходи на Сумській буде «на 30 хвилин перекрито рух транспорту», а також на вулицях, що прилягають до неї. На майдані Свободи рух вже перекрито.

До майдану Свободи поступово стягуються харків’яни, подекуди їх підвозять автобусами. Поблизу офісу Партії регіонів, який за 20 метрів від майдану Свободи, збираються прихильники ПР, більшість з яких молодь віком 14 до 18 років. Вони отримують великі біло-сині надувні кулі і вирушають до місця збору. Один з організаторів акції, оточений молоддю, перевіряє їх за списком, проставляючи на аркуші паперу галочки.

Трибуна для мітингу-концерту, яка розміщена біля пам’ятника Леніну, вже оточена охороною, кілька хвилин тут провів нетривалу репетицію російський співак Олег ГАЗМАНОВ, який виступить під час мітингу.