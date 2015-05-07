У Запорізькій області внаслідок зіткнення тягача з гарматою загинув військовий

Про це повідомили в управлінні ДАІ ГУМВС України в Запорізькій області.

Водій тягача не витримав безпечної дистанції і скоїв зіткнення з гарматою, яку буксирував.

"О 15:30 год. 06.05.2015 року в Запорізькому районі, на польовій дорозі від 17 км автодороги Запоріжжя - Маріуполь в напрямку с. Новооленівка, рухався МТЛБ (багатоцільовий транспортер (тягач) легкий броньований), під керуванням чоловіка 1994 року народження, який не витримав безпечну дистанцію та скоїв зіткнення з гарматою, яку буксирував по переду МТЛБ та зупинився, під керуванням чоловіка 1971 року народження", - сказано в повідомленні ДАІ.

Читайте такожАвтобус з демобілізованими потрапив у ДТП у Полтавській області, є загиблі (фото)

Повідомляється також, що "внаслідок ДТП чоловік 1994 року (народження - ред.) від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди".

Інформацію про ДТП передали до військової прокуратури, її обставини встановлюються.

Раніше УНІАН повідомляв, що у ГУМВС України в Донецькій області спростовують інформацію про загибель трьох військових під Донецьком.