У МВС заперечили загибель трьох військових у ДТП під Донецьком

Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУМВС в області.

«До чергової частини Красноармійського МВ в 6:20 ранку надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про госпіталізацію двох чоловіків 1980 та 1983 року народження, військовослужбовців Збройних сил України. Потерпілі потрапили в ДТП на автодорозі Гродівка-Очеретине, в 2 км від міста Димитрове», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один із постраждалих, який перебував за кермом автомобіля «ВАЗ - 2106», не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя дороги і врізався в дерево.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник начальника управління МВС в Донецькій області Ілля Ківа, заявив, що троє військових загинули в ДТП під Донецьком, повертаючись з бойового завдання.