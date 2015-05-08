У Горлівці дошкільнят на честь 70-річчя Перемоги одягнули у форму з нашивками «Беркут» (фоторепортаж)
13:44, 08 травня 2015Суспільство
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У Горлівці дошкільнят з установи № 91 "Орлятко" одягли в камуфляж із георгіївськими стрічками і нашивками «Беркут».
Дітей переодягли у форму з нашивками «Беркут» / gorlovka.ua
Це зробили 5 травня для участі у так званій військово-патріотичній грі "Сила, слава, честь!", приуроченої до 70-річчя Перемоги, передає gorlovka.ua.
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На даний момент місто контролюється проросійськими бойовиками "ДНР".
Нагадаємо, у лютому УНІАН повідомляв, що у Ровеньках на Луганщині місцеві бойовики і "козаки" влаштували парад військової техніки і посадили на БМП дітей з автоматами.
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