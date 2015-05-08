У Горлівці дошкільнят на честь 70-річчя Перемоги одягнули у форму з нашивками «Беркут» (фоторепортаж)

Це зробили 5 травня для участі у так званій військово-патріотичній грі "Сила, слава, честь!", приуроченої до 70-річчя Перемоги, передає gorlovka.ua.

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На даний момент місто контролюється проросійськими бойовиками "ДНР".

Нагадаємо, у лютому УНІАН повідомляв, що у Ровеньках на Луганщині місцеві бойовики і "козаки" влаштували парад військової техніки і посадили на БМП дітей з автоматами.