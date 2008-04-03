Ціни на цукор в Україні стабілізувалися.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова правління Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор» Микола ЯРЧУК.

«Ціни в опті знизилися до 3 тис. грн./тонну. Торгівля зараз не бере вже цукор. Це ще раз говорить про те, що цукру в Україні достатньо», - сказав М.ЯРЧУК.

За його словами, «якщо не розхитуватимуть ситуацію, ціна на цукор залишиться стабільною і зафіксується на рівні 3-3,2 тис. грн./тонну».

Нагадаємо, наприкінці березні в Україні різко зросли ціни на цукор. Виробники і профільна асоціація вважають, що цей стрибок цін був необгрунтованим. Уряд ухвалив рішення про проведення інтервенцій на ринку цукру.

Крім того, 31 березня Кабінет міністрів України і виробники цукру підписали Меморандум про узгодження дій, в якому виробники цукру взяли на себе зобов`язання забезпечувати реалізацію бурякового цукру власного виробництва до 1 вересня 2008 р. за оптово-відпускною ціною на рівні не вище 3 200 грн./тонну (з ПДВ) для роздрібної торгівлі.