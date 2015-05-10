Одного з авторів фільму "За двома зайцями" Вадима Іллєнка поховають у вівторок

У столиці на 83-му році життя помер видатний український кінооператор та режиссер Вадим Іллєнко. Лауреат премії імені Олександра Довженка, він увійшов в історію кінематографа як оператор-постановник двох десятків картин, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Найвідоміша його робота – культова для багатьох поколінь стрічка "За двома зайцями".

Читайте такожВ Україні склалися унікальні умови для відновлення кіновиробництва - міністр культуриВадим Іллєнко був старшим із трьох братів Іллєнків, відомих українських кінематографістів. Помер він удома, в Києві, після тривалої хвороби.

Прощання з Вадимом Герасимовичем розпочнеться в столиці в Будинку кіно у вівторок, 12 травня, об 11:00 годині дня.