На Харківщині затримали водія танка з "війська донського" та командира "1-ої слов'янської бригади"

СБУ в ході контррозвідувальних заходів у Харківській області затримала двох терористів, які особисто брали участь у бойових діях проти Збройних сил України.

Читайте такожБойовики перевіряють у жителів Донецька місце реєстрації, за найменших підозр - затримують

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, жителі Чугуєва Харківської області з серпня 2014 року по січень 2015 року воювали на боці так званої «ДНР»: один – водієм-механіком танка у складі «великого війська донського», інший – командиром підрозділу «1-ша слов’янська бригада».

У ході спеціальної операції злочинців було затримано. Проводяться невідкладні процесуальні заходи.