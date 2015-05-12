Одеські правоохоронці спростовують інформацію про нічні вибухи у місті

Про це повідомляє прес-служба Одеського міського управління міліції.

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"Повідомляємо, що співробітники міліції обстежили вказані вулиці на наявність вибухонебезпечних пристроїв та речовин. Дана інформація не знайшла свого підтвердження", - йдеться у повідомленні.

Раніше сайт, що належить звільненому з-під арешту лідеру партії "Родіна" Ігорю Маркову, який закликав створити протестний штаб і мирно домагатися федералізації Одеського регіону в складі України, повідомив про нібито два вибухи в Одесі. Перший вибух ніби стався близько 1:40 12 травня, а другий - близько 2:20.

Нагадаємо, 9 квітня УНІАН повідомляв, що СБУ затримала в Одесі диверсійну групу із 27 осіб.