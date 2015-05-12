У Макіївці ФСБ зачистила всіх "неугодних бойовиків" - Тимчук

Про це пише керівник "Інформаційного опору" народний депутат України Дмитро Тимчук на сторінці в Facebook.

Читайте такожБойовики "ДНР" продовжують "полювання" на російських козаків - МВС

"У Макіївці "органи безпеки ДНР" (в реальності - кілька груп співробітників ФСБ РФ за участю "особливо довірених" бойовиків з бандформування "Оплот") зачистили всіх "неформатних ополченців", з якими виникали проблеми в плані створення "армії новоросії" в контексті підпорядкування єдиному командуванню – т. зв. "козаків", російських монархістів, членів дрібних бандформувань, які займаються в основному мародерством і грабіжництвом", - йдеться в повідомленні.

За даними Тимчука, в даний момент співробітники ФСБ РФ проводять виховну роботу з представниками Макіївської "місцевої влади" на предмет більш посиленої "мобілізаційної роботи" в регулярну армію "ДНР".

Як повідомляв УНІАН, у Макіївці між прибулими з РФ найманцями-кавказцями ("кадировцями") і місцевими бойовиками відбувалися збройні конфлікти.