Микола Вересень розпитає про секс професора Ігоря Горпинченка

11:19, 04 квітня 2008
Суспільство
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Сьогодні  4  квітня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме   участь Ігор ГОРПИНЧЕНКО - професор, президент Асоціації сексологів і андрологів, генеральний директор Інституту сексології та андрології.

Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  7  квітня  о 16.30.

 

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