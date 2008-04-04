Микола Вересень розпитає про секс професора Ігоря Горпинченка

Сьогодні 4 квітня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Ігор ГОРПИНЧЕНКО - професор, президент Асоціації сексологів і андрологів, генеральний директор Інституту сексології та андрології.

Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 7 квітня о 16.30.