В Станиці Луганській та прилеглих селах відновили електропостачання - Москаль

Про це сьогодні, 13 травня, повідомляє прес-служба керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

У повідомленні нагадується, що вчора після 15.00 на окупованій бойовиками території, через яку у Станично-Луганський район резервною лінією подається електроенергія, вимкнули рубильник, внаслідок чого селище та частина району залишилася без світла, водопостачання та мобільного зв’язку.

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У даний час електро- та водопостачання у районі є, а мобільний зв’язок поки що функціонує з перебоями. Надзвичайних ситуацій у зв’язку з відключенням електроенергії не зафіксовано.

Загалом в області минула доба пройшла більш-менш спокійно. Бойові дії зафіксовані в районі м.Щастя, околиці якого кілька разів були обстріляні бойовиками з гранатометів та автоматичної зброї. До серйозних наслідків обстріли не призвели, інформації про постраждалих та руйнування не надходило. В решті гарячих точок області (Трьохізбенка, Кримське, Новотошківка, Троїцьке, Катеринівка, Оріхове) дотримувався режим бойової тиші.