"Натовпи туристів": з'явилися фото і відео безлюдних вокзалів, пляжів і набережних Криму

16:47, 13 травня 2015
Суспільство
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У блозі під назвою «Кримський укр» опубліковані фотографії раніше популярних місць відпочинку в курортних містах Криму.

crimeaukr.wordpress.com

Незважаючи на теплу погоду, пляжі Феодосії, Судака і Коктебеля залишилися без туристів на травневі свята. Деякі продавці сувенірів відкрили свої торгові точки, однак покупців немає. В кафе і ресторанах теж дуже мало відвідувачів, сказано у блозі.

Вокзал Сімферополя пустує – на фотографії зображені абсолютно безлюдні перони.

«На «травневі» Коктебель зустрічає безлюдними вулицями. Закриті магазини, кафе. Порожні ринки. Судак в російському Криму став схожий на зону відчуження біля Чорнобиля. Росія перетворює туристичний Крим у зону відчуження. Від туристів», - написав блогер.

Зазвичай, першотравень був генеральною репетицією кримського курортного сезону. Останній перед окупацією 2013-й став рекордним. Тоді за травневі свята Крим прийняв понад 100 тисяч туристів, а за весь рік – 6 мільйонів.

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