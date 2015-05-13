"Натовпи туристів": з'явилися фото і відео безлюдних вокзалів, пляжів і набережних Криму

Незважаючи на теплу погоду, пляжі Феодосії, Судака і Коктебеля залишилися без туристів на травневі свята. Деякі продавці сувенірів відкрили свої торгові точки, однак покупців немає. В кафе і ресторанах теж дуже мало відвідувачів, сказано у блозі.

Майбутнього немає, тільки минуле: нову частину фільму "Лангольеры" можна знімати на вокзалі Сімферополя! pic.twitter.com/R1zikjt4dw — Страшний БЕНДЕРовец (@Realuran) May 12, 2015

Вокзал Сімферополя пустує – на фотографії зображені абсолютно безлюдні перони.

«На «травневі» Коктебель зустрічає безлюдними вулицями. Закриті магазини, кафе. Порожні ринки. Судак в російському Криму став схожий на зону відчуження біля Чорнобиля. Росія перетворює туристичний Крим у зону відчуження. Від туристів», - написав блогер.

Судак в "російському" #Крим'у став схожий на зону відчуження біля Чорнобиля. Відео. pic.twitter.com/NS8zlxKE5u — Кримський УКР (@Crimea_Ukr) May 12, 2015

Зазвичай, першотравень був генеральною репетицією кримського курортного сезону. Останній перед окупацією 2013-й став рекордним. Тоді за травневі свята Крим прийняв понад 100 тисяч туристів, а за весь рік – 6 мільйонів.