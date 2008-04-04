Українська делегація веде в Москві переговори з «Газпромом»

Українська делегація в Москві провадить переговори з ВАТ «Газпром» (Росія).

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агенції, до складу делегації увійшли керівник групи радників прем`єр-міністра України Віталій ГАЙДУК, голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА, його перший заступник Ігор ДІДЕНКО і заступник Володимир ТРІКОЛІЧ.

Тему переговорів джерело не уточнило.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня делегація НАК «Нафтогаз України» відвідувала Москву для продовження переговорів з ВАТ «Газпром» щодо постачання газу в Україну.

25 березня Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що на сьогодні Україна заборгувала Росії 2 млрд. дол. за спожитий з початку року газ.

Президент також повідомив, що доручив уряду та прем`єр-міністрові невідкладно сформувати директиви та відправити делегацію до Москви для переговорів. На думку В.ЮЩЕНКА, на переговорах повинно йтися про об`єми й умови постачання газу 2008 року.

Тим часом 27 березня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в НАК «Нафтогаз України» не існує боргу за газ перед російським ВАТ «Газпром» у сумі 2 млрд. дол.

Раніше Ю.ТИМОШЕНКО також заявляла, що НАК «Нафтогаз Україна» на переговорах з ВАТ «Газпром» керуватиметься постановою уряду від 19 березня 2008 року, якою з низкою поправок затверджено газову угоду від 12 березня.