То скільки ж виборців у Києві?..

В Києві на дострокові вибори Київського міського голови та депутатів Київради буде створено 1031 виборчу дільницю. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Київської міської територіальної виборчої комісії.

Згідно з постановою тервиборчкому, в Києві залишається 10 територіальних виборчих округів, як і на виборах 2006 року: Голосіївський ТВО – 1, Дарницький – 2, Деснянський – 3, Дніпровський – 4, Оболонський – 5, Печерський – 6, Подільський – 7, Святошинський – 8, Солом’янський – 9 та Шевченківський – 10.

Міська територіальна виборча комісія вирішила утворити в першому ТВО 75 звичайних і 4 спеціальні виборчі дільниці, у другому – 106 звичайних і 2 спеціальні, у третьому – відповідно 122 і 1, у четвертому – 126 і 2, в п’ятому – 108 і 6, в шостому – 60 і 10, в сьомому – 60 і 5, у восьмому – 109 і 1, в дев’ятому – 117 і 9, і в десятому – 89 звичайних та 19 спеціальних виборчих дільниць. Нагадаємо, що до спеціальних виборчих дільниць віднесено, зокрема, в’язниці, ізолятори, госпіталі, лікарні.

Щодо остаточної цифри виборців, секретар КМТВК Юрій ЛОЗОВСЬКИЙ зазначив, що поки цю цифру назвати неможливо, оскільки уточнюються списки виборців на вибори призначені на 25 травня. Він нагадав, що в минулому році у вересні під час парламентських виборів в столиці працювали 1028 виборчих дільниць, а цього року їх кількість збільшено за рахунок відкриття нових в деяких лікарнях та на житлових масивах, де йде активне будівництво.

Він також зазначив, що на сьогодні єдиною проблемою у підготовці до виборів – є комплектування дільничних виборчих комісій, оскільки вони складаються з представників політичних партій і на сьогодні поки це питання не вирішено.