Шурма: скоро Ющенко почує, хто такий Медведчук...

Перший заступник голови Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) Ігор ШУРМА обурений ставленням глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ до своїх колишніх однопартійців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СДПУ(о), про це він сказав сьогодні в коментарі журналістам. (В.БАЛОГА був членом політбюро СДПУ(о) і очолював партійну організацію в Закарпатській області).

«Перед тим, як когось вчити, що потрібно зробити, БАЛОГА мусить показати приклад власним вчинком - написати заяву і піти у відставку", - сказав І.ШУРМА, додавши, водночас, що «БАЛОГА як ніхто інший добре знає, що колишніх есдеків не буває".

Також І.ШУРМА висловив переконання, що «скоро Президент ЮЩЕНКО почує, хто такий МЕДВЕДЧУК, і знатиме, чим він займається…".

За його словами, В.МЕДВЕДЧУК «сьогодні як ніколи перебуває у хорошому політичному тонусі та продуктивно працює для України».

І.ШУРМА також поінформував, що «усі політичні сили пропонували В.МЕДВЕДЧУКУ співпрацю». «Зокрема, від президентського оточення була пропозиція очолити Раду національної безпеки і оборони», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 квітня, глава Секретаріату Президента розкритикував реакцію прем’єр-міністра на закиди щодо кадрової політики уряду. За словами В.БАЛОГИ, відповідь Юлії ТИМОШЕНКО на зауваження Президента щодо перебування на посадах в уряді соратників екс-голови колишньої Адміністрації Президента Леоніда Кучми Віктора МЕДВЕДЧУКА свідчить про її тісні зв’язки з В.МЕДВЕДЧУКОМ. Тому глава Секретаріату вважає, що «тільки БЮТ може взяти у свої ряди соратників МЕДВЕДЧУКА, відомих своєю запопадливістю в утвердженні й популяризації авторитаризму».

Раніше Президент закликав уряд проводити кадрові призначення відповідно до духу коаліційної угоди.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО вважає некоректним втручання Президента і його Секретаріату в кадрову політику Кабінету Міністрів.