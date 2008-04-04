Уряд змінив Програму розвитку авіапромисловості України
21:02, 04 квітня 2008Суспільство
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Міністерство поширило прес-реліз
Уряд затвердив зміни до Державної комплексної Програми розвитку авіаційної промисловості України до 2010 року.
Про це повідомляє Мінпромполітики з посиланням на міністра Володимира НОВИЦЬКОГО.
Як зазначено в прес-релізі міністерства, передбачений у новій редакції Програми розподіл держбюджетних коштів за напрямами фінансування є збалансованим. Усі засоби, передбачені для реалізації програми, буде витрачено на розвиток авіації, нових зразків авіатехніки та іншого.
Загалом до 2010 р. на ці завдання планується спрямувати 1 млрд. 674,9 млн. грн., з них 559 млн. грн. 2008 року.
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