Уряд змінив Програму розвитку авіапромисловості України

Уряд затвердив зміни до Державної комплексної Програми розвитку авіаційної промисловості України до 2010 року.

Про це повідомляє Мінпромполітики з посиланням на міністра Володимира НОВИЦЬКОГО.

Як зазначено в прес-релізі міністерства, передбачений у новій редакції Програми розподіл держбюджетних коштів за напрямами фінансування є збалансованим. Усі засоби, передбачені для реалізації програми, буде витрачено на розвиток авіації, нових зразків авіатехніки та іншого.

Загалом до 2010 р. на ці завдання планується спрямувати 1 млрд. 674,9 млн. грн., з них 559 млн. грн. 2008 року.