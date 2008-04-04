Депутати БЮТ блокують роботу Сумської міськради

20 депутатів Сумської міської ради з фракції «Громадянський блок «Нічний дозор» звертаються до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням вплинути на фракцію БЮТ в Сумській міськраді для розблокування її роботи.

Відповідну заяву сьогодні на прес-конференцій в УНІАН зачитав депутат Сумської міськради Володимир РУДЕНКО.

Як йдеться у зверненні, 2 квітня фракція міськради від БЮТ у повному складі (36 депутатів) не з’явилася на пленарне засідання і заявила, що «не збирається до 16 квітня повертатися до сесійної зали».

На переконання депутатів, які посилалися на повідомлення місцевого сайту БЮТ, це пов’язано з тим, що відставка міського голови Геннадія МІНАЄВА та виконкому не вирішена.

«Ми не просимо вас, - говориться в документі, - вплинути на позицію фракції БЮТ у Сумській міській раді щодо відставки міського голови, хоча це питання і носить суто політичний характер – жодних вагомих причин відставки діючого мера, окрім бажання деяких амбіційних бютівців пересісти у крісло мера не існує». За словами авторів звернення, майже половина заступників Г.МІНАЄВА, це – висуванці від БЮТ. Водночас, у зверненні до прем’єр-міністра депутати інформують її про те, що 26 березня голосування про відставку мера Сум «не пройшло», хоча і відбувалося у ганебний спосіб. Тобто, як пояснюють автори звернення, депутати БЮТ фотографували свої бюлетені у кабінках для голосування або показували бюлетені рахунковій комісії, що є неприпустимим. У зв’язку з викладеним депутати Сумської міськради, звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО, висловили сподівання, що через її втручання в ситуацію 9 квітня депутати фракції БЮТ з’являться у сесійній залі міськради і проголосують за нагальні господарські питання.

Як повідомляв УНІАН, друге пленарне засідання ХІХ сесії Сумської міської ради не відбулося через відсутність кворуму. Проведення засіданні бойкотували депутати з фракції БЮТ, яка становить майже половину складу міськради. Підставою для прийняття такого рішення фракція вважає позицію міського голови Г.МІНАЄВА щодо виключення зі складу депутатського корпусу Сумської міськради трьох депутатів, які в лютому 2008 року перейшли з депутатської фракції «Нічний Дозор» до фракції БЮТ. За словами члена фракції БЮТ Дмитра СІДЕНКА, такі дії з боку міського голови розцінюються фракцією як "політичні репресії".

На розгляд сесії виносилися питання фінансового забезпечення робіт із закінчення будівництва свердловини на Тополянському водозаборі, визначення єдиним замовником для виконання робіт з прибирання і ремонту міських доріг КП «Шляхрембуд», перерозподілу коштів для проведення робіт з освітлення вулиць, надання фінансової допомоги КП «Електроавтотранс», надання пільг учасникам війни в Афганістані тощо.