Від вибуху у Москві загинули троє людей

За уточненими даними, в результаті вибуху в житловому будинку в Москві загинули троє людей: жінка і двоє чоловіків.

Раніше повідомлялося про двох загиблих, жінку та 14-річного хлопчика.

Як повідомлялося, сьогодні близько 19:00 за місцевим часом у багатоповерховому житловому будинку по вулиці Академіка Королева, 8 в Москві стався вибух. Вибух стався, ймовірно, на десятому поверсі будинку. Під час вибуху і подальшої пожежі були знищені, за попередніми даними, чотири квартири, вибито чотири зовнішні панелі, обрушилися перекриття між 10-12 поверхами. Виникла пожежа була ліквідована зусиллями 20 пожежних розрахунків через півтори години після вибуху.

Що послужило причиною вибуху, поки не відомо. Будинок не був газифікований. Експерти вважають, що могли вибухнути балони з пропаном, які використовувалися для зварювальних робіт в одній з ремонтованих квартир. Цієї версії дотримується також прибулий на місце події мер Москви Юрій ЛУЖКОВ. Він також висловив упевненість в тому, що вибух не є терористичним актом.

Всі мешканці будинку були евакуйовані.