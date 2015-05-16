Національний музей історії Великої вітчизняної війни перейменують

Про це повідомив віце-прем'єр – міністр культури В'ячеслав Кириленко. «Політика декомунізації – потужна вимога суспільства, а тепер і закону. Ми повинні поважати правдиву історію, з нашими трагедіями, нашими героями, без радянських міфів, пам'ятників вождям і мілітарного пафосу», - підкреслив він.

Читайте такожКиїврада дала добро на демонтаж радянських символів на будинках комунальної власностіПеред прийняттям остаточного рішення відбудеться громадське обговорення нової назви музею. Назва, яка може бути прийнятною, - Музей історії України у Другій світовій війні. Втім, до назви можуть бути внесені корективи. Експозиція цього музею має представити і поточний українсько-російський військовий конфлікт, в якому Україна боронить свою незалежність», - вважає В'ячеслав Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент Петро Порошенко підписав закони «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років» та «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті», які парламент ухвалив 9 квітня.