Зловмисник «замінував» школу Міноборони Росії у Севастополі

Інформація про замінування школи Міністерства оборони Росії у Севастополі не підтвердилась.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС у Севастополі, учора у другій половині дня з приміщення загальноосвітньої школи №8 Міністерства оборони Російської Федерації 450 учнів і вчителів були терміново евакуйовані на небезпечну відстань у зв’язку з анонімною інформацією про можливу наявність у навчальному закладі вибухового пристрою.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічної служби при міському управлінні міліції, спеціалісти МНС, а також представники інженерної служби Чорноморського флоту РФ.

Роботу школи було припинено на 4 години, заняття другої зміни відмінені.

У результаті обстеження приміщень школи і прилеглої території вибухонебезпечних пристроїв виявлено не було.

Міліція встановлює особу зловмисника, який за телефоном повідомив про замінування. Як запевняють в УМВС, у міліції є спеціальне обладнання, що дозволяє ідентифікувати хулігана, незалежно від того, звідки той телефонував.