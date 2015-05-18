Українське весілля в Торонто: українка та канадець побралися в міському парку перед сотнею незнайомців (фото)

У неділю, 17 травня, українка Марічка Кудрявцева та канадець Марк Марчик справили публічне весілля в українському стилі в одному з парків канадського Торонто (Dufferin Grove Park).

Гостями на весіллі були родичі, друзі, а також сотні незнайомих людей, яких запросили через соцмережі, пише Daily Mail.

Молоді прочитали свої клятви, обмінялися обручками та станцювали хору перед сотнею осіб у парку. Після церемонії Марк і Марічка пішли до місцевого шопінг-молу, аби знайти ще більше гостей на свою вечірку.

За словами Марчика, пара обрала публічний простір, оскільки хотіла, аби вся громадськість стала частиною їхнього свята.

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"Таким чином традиційно справляються весілля, - заявив він CTV Toronto. - Вони не проходили в залі, у приватній фортеці чи ще якось. Вони справлялися на вулицях".

Зазначається, що Марк і Марічка познайомилися під час українського Євромайдану наприкінці 2013 - на початку 2014 року.